Стало известно, куда пытались бежать диверсантки-неудачницы ФСБ: агенты СБУ пытались бежать на Украину после срыва теракта в Петербурге

Агенты СБУ пытались сбежать на Украину после неудачного покушения на главу российского оборонного предприятия в Санкт-Петербурге, сообщает Центр общественных связей ФСБ РФ. По данным ведомства, которые приводит RT, девушек поймали, когда они хотели покинуть страну.

В шесть с чем-то просыпаюсь от вибрации телефона. <…> И он (украинский куратор. — NEWS.ru) мне говорит: «У меня две новости: одна хорошая, другая плохая. Хорошая новость — вы с Леной едете к нам. Плохая новость — едете срочно», — призналась задержанная.

Ранее в Сети появилось видео задержания трех подозреваемых. На кадрах видно, что один из злоумышленников переоделся в женскую одежду и под видом пенсионерки подошел к машине предполагаемой жертвы.

До этого в ФСБ сообщили, что сотрудники ведомства пресекли попытку убийства главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге. По ее информации, трое задержанных по заданию украинских спецслужб собирались подорвать машину с помощью взрывчатки. В ФСБ отметили, что два человека вели наблюдение за предполагаемой жертвой и затем передали СВУ исполнителю теракта.