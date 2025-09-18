Одна из стран Азии может пополнить список стран — членов БРИКС Business Recorder: Пакистан может присоединиться к БРИКС в 2026 году

Пакистан может присоединиться к БРИКС в 2026 году, сообщила газета Business Recorder со ссылкой на источники. Там отметили, что членство в объединении даст Исламабаду возможность расширить взаимодействие с его участниками.

Экономисты ожидают, что присоединение к БРИКС увеличит число прямых иностранных инвестиций в Пакистан. Также это будет способствовать диверсификации торговли, цифровизации и внедрению ИИ в разные сферы.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что БРИКС изначально создавался как экономический клуб для кооперации и продвижения совместных интересов, а не в качестве альтернативы НАТО. По его словам, санкционное и тарифное давление со стороны Запада сплотило участников объединения и привело к усилению его роли на мировой арене.

Эксперт также отметил, что Запад осознает постепенную потерю своего влияния в мире на фоне усиления роли БРИКС. Дудаков считает, что нынешние опасения западного истеблишмента являются абсолютно обоснованными, так как альтернативные центры продолжают укреплять свои позиции. Он добавил, что экономический вес объединения уже сейчас превосходит показатели «Большой семерки».