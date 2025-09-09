Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 12:31

«Опасения не беспочвенны»: политолог оценил угрозу БРИКС для Запада

Политолог Дудаков: Запад осознает потерю влияния в мире перед БРИКС

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Запад осознает постепенную потерю своего влияния в мире на фоне усиления роли БРИКС, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, нынешние опасения западного истеблишмента являются абсолютно обоснованными, так как альтернативные центры продолжают укреплять свои позиции. Он добавил, что экономический вес объединения уже сейчас превосходит показатели «Большой семерки».

Что касается будущего БРИКС, то он будет развиваться, будут создаваться альтернативные финансовые институты и инструменты для того, чтобы можно было проводить транзакции в обход западных санкций. Это история на перспективу. Прямо сейчас на БРИКС приходится большая часть мировой экономики, чем, например, на клуб стран G7. Поэтому нынешние опасения представителей западного истеблишмента не беспочвенны. Они понимают, что постепенно теряют влияние в мире, — пояснил Дудаков.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что странам — участницам БРИКС следует создать общий механизм борьбы с односторонними западными санкциями. По словам иранского лидера, отказ от практики экономических санкций станет ключевым шагом к построению многополярного мира.

