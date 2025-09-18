Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 15:11

Захарова перечислила гарантии безопасности Украины

Захарова назвала безъядерный и внеблоковый статус Украины гарантом безопасности

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Настоящая гарантия безопасности для Украины заключается в ее безъядерном и внеблоковом статусе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Украина должна вернуться к своим основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность.

Напомню, что является настоящей гарантией безопасности для Украины. Это возвращение ее к основополагающим документам, обрамившим ее независимость, суверенитет и государственность. Там прописаны безъядерный, нейтральный, внеблоковый статус, — прокомментировала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что каноническая Украинская православная церковь уничтожается через «мем-канонизацию» президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Она отреагировала на обложку украинского журнала NV с изображением Зеленского в образе ангела, символизирующую статью «Верховная троица» о принятии решений на Банковой. Захарова считает, что это намекает на готовность народа свергнуть режим.

До этого Захарова заявила, что Москва будет действовать в соответствии с национальными интересами в ответ на новые визовые ограничения ЕС. Россия ранее предупреждала о возможных ответных мерах на угрозы дипломатической изоляции.

Мария Захарова
Украина
безопасность
гарантии
