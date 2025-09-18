Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 10:36

Захарова высмеяла «мем-канонизацию» Зеленского

Захарова заявила, что уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией властей

Уничтожение канонической Украинской православной церкви продолжается путем «мем-канонизации» президента Украины Владимира Зеленского и его приближенных из числа политиков, заявила представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала обложку украинского журнала NV, на которой Зеленский изображен в виде ангела.

Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел, — поделилась Захарова.

Изображение иллюстрирует статью журнала под названием «Верховная троица». В ней рассказывается о порядке принятия решений на Банковой, а также о том, чей голос важнее при обсуждении различных вопросов.

Ранее украинский лидер заявил о возможных проблемах в российской энергетической системе зимой. Зеленский уточнил, что военные готовят операции, которые создадут соответствующие сложности.

Президент Украины также заявлял о необходимости найти $60 млрд (5 трлн рублей) для продолжения противостояния с РФ в 2026 году. Политик указал, что столько же средств потребуется от иностранных партнеров для финансирования невоенных расходов.

Мария Захарова
МИД РФ
Владимир Зеленский
Украина
