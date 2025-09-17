Зеленский пригрозил России проблемами зимой Зеленский: Россия ближайшей зимой столкнется с проблемами в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных проблемах в российской энергетической системе в зимний период, его слова приводит Telegram-канал «Новини.LIVE». Как пояснил глава государства, украинские военные готовят операции, которые создадут сложности для функционирования энергообъектов РФ.

Как отмечает канал, данное заявление, вероятно, связано с продолжающимися попытками ВСУ наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России.

Одновременно украинский лидер сообщил о подготовке операций, призванных препятствовать нанесению ударов по территории Украины. Эти меры, по его словам, направлены на снижение возможностей российских войск проводить наступательные действия в зимний период.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Зеленский пообещал не отдавать Донбасс. По его словам, об этом президент публично сообщил на закрытой встрече с парламентариями от фракции «Слуга народа».