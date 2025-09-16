Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 16:59

Захарова пригрозила ЕС ответом в случае новых санкций

Захарова заявила, что РФ ответит на санкции в соответствии со своими интересами

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Москва при введении со стороны Евросоюза новых визовых ограничений будет отвечать в соответствии со своими национальными интересами, заявила ТАСС представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия неоднократно говорила, что при угрозах ввести меры чуть ли не блокады дипломатов последует ответ.

По всему остальному надо будет смотреть на конкретные шаги. Мы всегда отвечаем исходя из собственных национальных интересов, — подчеркнула Захарова.

Европейский союз в рамках подготовки 19-го пакета санкций против России рассматривает возможность введения дополнительных мер, затрагивающих граждан РФ. Обсуждается ужесточение визового режима для российских туристов.

Представитель Еврокомиссии Паула Пинью обозначила, что 19-й пакет санкций против Москвы предоставят тогда, когда он будет готов. По ее словам, обсуждения этой темы продолжаются.

Ранее замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что принятие санкций в ЕС отложили из-за непонятной позиции США. Политик указал, что некоторые страны Евросоюза осознают вред, который нанесут их собственной экономике подобные ограничения.

