28 августа 2025 в 14:41

Фон дер Ляйен сообщила о повреждении представительства ЕС в Киеве

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Здание представительства Европейского союза в Киеве получило повреждения в ночь на четверг, 28 августа, написала в социальной сети X председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что никто из сотрудников посольства не пострадал. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что войска не наносят удары по гражданским объектам.

Сотрудники нашего представительства в безопасности, — сказала фон дер Ляйен.

Как уточнила председатель Еврокомиссии, в здании представительства ЕС были выбиты окна. В публикации фон дер Ляйен также обратилась к российской стороне, призвав как можно скорее начать переговоры.

Ранее серия взрывов прогремела на территории Винницкой области Украины. По данным компании «Укржелдорога» («Укрзализныця»), в результате была повреждена железнодорожная инфраструктура. В депо скоростных поездов вспыхнул пожар, который удалось потушить.

До этого Министерство энергетики Украины сообщало о повреждении энергетической и газотранспортной инфраструктуры в четырех регионах. Удары зафиксировали в ночь на 27 августа. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Украина
Киев
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
