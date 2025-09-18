Путин встретился с лидерами фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин начал встречу с лидерами фракций Государственной думы в своей резиденции в Ново-Огарево, передает пресс-служба Кремля. Глава государства регулярно проводит встречи с представителями различных партий, как в индивидуальном порядке, так и в составе групп. Как правило, такие мероприятия организуются осенью, после единого дня голосования или в период подготовки проекта бюджета.

На встрече присутствуют представители различных политических партий: Владимир Васильев, возглавляющий думскую фракцию «Единой России», лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Алексей Нечаев, руководитель партии «Новые люди», Сергей Миронов, глава «Справедливой России — За правду», и Геннадий Зюганов, лидер КПРФ. В обсуждении также принимают участие председатель Госдумы Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В 2025 году единый день голосования состоялся с 12 по 14 сентября и охватил 81 регион России. В 20 субъектах прошли прямые выборы губернаторов. В одном регионе глава избирался через парламент. В 11 субъектах состоялись выборы депутатов законодательных собраний.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил о подготовке прямой линии с Владимиром Путиным, которая объединится с традиционной пресс-конференцией. Мероприятие планируется на декабрь, но дата и место пока не определены.