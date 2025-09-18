В Кремле раскрыли детали подготовки к прямой линии с Путиным

Кремль приступил к подготовке прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, в этом году ее совместят с большой ежегодной пресс-конференцией.

Что касается прямой линии — в этом году она будет также уже традиционно совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией президента, — уточнил представитель Кремля на брифинге.

Стало известно, что прямую линию планируют провести в декабре. Пресс-секретарь российского лидера не назвал точную дату и место проведения мероприятия.

Ранее Путин поручил правительству и администрации начать подготовку к прямой линии. Президент России назвал такой формат общения с гражданами важным и актуальным.

Предыдущая прямая линия с Путиным длилась 4 часа 27 минут. Однако событие не перебило рекорд 2013 года, когда президент общался с гражданами 4 часа 47 минут. В рамках последней прямой линии Путин ответил на 67 вопросов.