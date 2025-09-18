Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:27

Лидер КПРФ рассказал Путину о достижениях «Зюгановки»

Лидер КПРФ сообщил Путину о рекордном урожае пшеницы «Зюгановка» на Орловщине

Фото: Михаил Синицын/РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов проинформировал президента России Владимира Путина о достижениях в сельском хозяйстве, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе встречи главы государства с лидерами думских фракций он рассказал о новом сорте пшеницы под названием «Зюгановка», показавшем исключительную урожайность.

Сейчас реализуем в целом ряде народных предприятий у меня на родине. Можете меня поздравить, мы там вырастили пшеницу, назвали ее, к моему удовольствию, «Зюгановка». Она в этом году дала мировой рекорд, даже трудно вообразить, 185 центнеров с гектара, — сказал Зюганов.

По словам политика, данный показатель на 5% превышает результат лучших европейских аналогов. Зюганов особо подчеркнул, что Орловская область, несмотря на преобладание нечерноземных почв, войдет в текущем году в тройку наиболее урожайных регионов страны. Ожидается, что в расчете на душу населения будет собрано около семи тонн зерна.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и лидеров думских фракций проходит в резиденции президента в Ново-Огарево. Как правило, такие мероприятия носят регулярный характер и организуются осенью, после единого дня голосования или в период подготовки проекта бюджета.

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

