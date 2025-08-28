На Украине после взрывов повреждена железнодорожная инфраструктура В Винницкой области зафиксировано повреждение железнодорожной инфраструктуры

Серия взрывов прогремела на территории Винницкой области Украины, сообщили в пресс-службе компании «Укржелдорога» («Укрзализныця»). Там уточнили, что в результате была повреждена железнодорожная инфраструктура. В депо скоростных поездов вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Благодаря слаженным действиям железнодорожников-работников депо-возгорание на объекте удалось ликвидировать. Один поезд существенно поврежден, — говорится в заявлении.

В компании добавили, что железнодорожная инфраструктура в Винницкой области была полностью обесточена. В связи с этим поезда из Киева, Львова и Одессы столкнулись с задержками. Часть составов будет следовать в объезд поврежденного участка, для других будут использованы тепловозы.

Ранее в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за падения обломков украинского беспилотника. Как уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги, на фоне атаки Вооруженных сил Украины загорелось здание, которое не относится к пассажирской инфраструктуре.