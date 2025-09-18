Украину следует признать страной-террористом из-за действий ее руководства, а также правоохранительных органов, таких как ГУР и СБУ, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Киев использует третьи страны для транзита взрывчатки с целью проведения терактов на территории России. Он подчеркнул, что подобные действия являются частью государственной политики Украины.

Украина пытается через различные страны, например Грузию и Болгарию, которые вне большого подозрения, завезти взрывчатку для террористической деятельности на территории РФ, в том числе взрывов автомобилей с руководством тех или иных компаний или военными. В нормальных условиях были бы все основания, чтобы признать руководство Украины и ее правоохранительные органы, такие как ГУР и СБУ, террористическими организациями. Потому что террор становится частью государственной политики Украины, — высказался Олейник.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможных проблемах в российской энергетической системе зимой. Он уточнил, что ВСУ готовят операции, которые создадут соответствующие сложности.