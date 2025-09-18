В Грозном мужчину арестовали за покупку таблеток из Индии Мужчина заказал из Индии 600 капсул прегабалина, и на него завели уголовное дело

Минераловодские таможенники нашли 600 капсул прегабалина в посылке из Индии, о находке рассказала в Telegram-канале Федеральная таможенная служба России. Таблетки заказал себе 44-летний россиянин через зарубежный интернет-магазин. Его задержали при получении посылки на почте в городе Грозном, мероприятие провели с участием сотрудников УФСБ России по Чеченской Республике.

Экспертиза выяснила, что в капсулах содержалось сильнодействующее вещество общим весом 150 граммов. На мужчину завели уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Прегабалином лечат судороги у больных эпилепсией, а также тревожные расстройства, хотя его эффективность в некоторых случаях клинически не доказана. Препарат способен вызывать зависимость у пациентов. В России он включен в список сильнодействующих веществ и запрещен к пересылке почтой.

