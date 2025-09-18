Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:17

В Грозном мужчину арестовали за покупку таблеток из Индии

Мужчина заказал из Индии 600 капсул прегабалина, и на него завели уголовное дело

Фото: t.me/customs_rf

Минераловодские таможенники нашли 600 капсул прегабалина в посылке из Индии, о находке рассказала в Telegram-канале Федеральная таможенная служба России. Таблетки заказал себе 44-летний россиянин через зарубежный интернет-магазин. Его задержали при получении посылки на почте в городе Грозном, мероприятие провели с участием сотрудников УФСБ России по Чеченской Республике.

Экспертиза выяснила, что в капсулах содержалось сильнодействующее вещество общим весом 150 граммов. На мужчину завели уголовное дело по статье 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих веществ». Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

Прегабалином лечат судороги у больных эпилепсией, а также тревожные расстройства, хотя его эффективность в некоторых случаях клинически не доказана. Препарат способен вызывать зависимость у пациентов. В России он включен в список сильнодействующих веществ и запрещен к пересылке почтой.

Ранее минераловодские таможенники задержали в аэропорту мужчину, который пытался провести в багаже антикварные часы. Он пояснил, что вез часы в Турцию в качестве свадебного подарка для сына, а с правилами провоза ценностей не был знаком. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда культурных ценностей».

таможни
Минеральные Воды
почта
лекарства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.