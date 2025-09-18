Лавров объяснил предложение Зеленского о перемирии

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает принцип «перемирие — и сразу встреча лидеров», так как хочет исполнить «очередной цирковой номер», заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не может на это согласиться.

Они требуют перемирия, и все. При этом Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров. Вот перемирие — и сразу встречи без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть <...>. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия настаивает на глобальном соглашении по Украине. По его словам, временное перемирие и какие-либо договоренности в этом вопросе просто не работают.

До этого Лавров отмечал, что украинские власти отвергли оценки, которые передал им спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже. Глава МИД России считает, что Киев опирается на мнение «партии войны», к которой принадлежат многие политики из стран Европы и США.