Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:06

Лавров объяснил предложение Зеленского о перемирии

Лавров: Зеленский выдвигает принцип о перемирии и встрече лидеров

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает принцип «перемирие — и сразу встреча лидеров», так как хочет исполнить «очередной цирковой номер», заявил в эфире передачи «Большая игра» на Первом канале министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва не может на это согласиться.

Они требуют перемирия, и все. При этом Зеленский заставляет всех еще затрагивать тему переговоров. Вот перемирие — и сразу встречи без предварительных условий. Расчет только на то, чтобы очередной цирковой номер сыграть <...>. Ему важно на сцене посверкать. Мы на это пойти не можем. Президент сказал, что готов встречаться, но это должно быть хорошо подготовлено, — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Россия настаивает на глобальном соглашении по Украине. По его словам, временное перемирие и какие-либо договоренности в этом вопросе просто не работают.

До этого Лавров отмечал, что украинские власти отвергли оценки, которые передал им спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф по результатам саммита России и США в Анкоридже. Глава МИД России считает, что Киев опирается на мнение «партии войны», к которой принадлежат многие политики из стран Европы и США.

перемирие
переговоры
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.