«Обстановка сложная»: жители Запорожья остались без благ цивилизации ТАСС: в подконтрольном Киеву Запорожье люди остались без отопления и света

Жители Запорожья фактически встретили зиму без отопления и электричества, сообщает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье. При этом, по словам источника, в Киевской администрации Запорожья (ЗОВА) твердят о начале отопительного сезона.

Обстановка в регионе сложная — отсутствие света, причем графики отключений не работают. Зато ЗОВА подсвечивает здание администрации. Плюс становится холодно. Отопительный сезон как бы начался и как бы нет. По крайней мере, власти отчитываются, что все по плану — и свет, и тепло, — но это, как обычно, обман, — сообщил источник.

Он отметил, что сейчас большая часть местного управления состоит из приезжих, преимущественно из Киева. По словам представителя подполья, это происходит из-за того, что власть утрачивает контроль, однако приезжие равнодушны к проблемам местных жителей.

Ранее сообщалось, что украинские предприятия пищевой и фармацевтической промышленности не могут обеспечить население продуктами и лекарствами в необходимых объемах из-за массовых отключений электроэнергии. Производители вынуждены включать генераторы. Они не покрывают все потребности и значительно увеличивают себестоимость продукции.