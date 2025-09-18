Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 16:16

Захарова: российский пограничный корабль зайдет в порт Баку 23–25 сентября

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Российский пограничный сторожевой корабль «Расул Гамзатов» совершит заход в порт Баку 23–25 сентября для укрепления двустороннего сотрудничества, сообщила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, визит осуществляется в рамках утвержденных планов взаимодействия между пограничными службами двух стран.

Программа посещения предусматривает контакты по линии погранслужб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря, — сказала дипломат.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Баку развивается нормально, несмотря на имеющиеся сложности. Он подчеркнул, что в отношениях между любыми странами могут возникать «какие-то трения» и это абсолютно естественно.

Оверчук уверен, что торгово-экономические связи Москвы с Баку слишком важны для людей и в РФ, и в Азербайджане. Также он положительно оценил сотрудничество в области развития международного транспортного коридора «Север — Юг», один из маршрутов которого проходит из РФ через Азербайджан в Иран.

