Политическую элиту Великобритании следует судить за военные преступления на Украине, совершенные при ее попустительстве, призвал доброволец Эйден Миннис из Соединенного Королевства, участвующий в специальной операции на стороне России. По его словам, которые приводит РИА Новости, поддержка Лондона является «психопатической».
Ее преступная и политическая элита должна быть подвержена суду за военные преступления и преступления против человечности за их психопатическую поддержку Украины, — убежден Миннис.
Как объяснил доброволец, Британия оказывает поддержку Украине, поскольку видит в России угрозу. Он предположил, что в Лондоне могут держать обиду на президента Владимира Путина, поскольку тот избавился от влияния королевства на Москву.
Ранее Миннис объяснил отказ от гражданства Великобритании невозможностью возвращения на родину из-за угрозы уголовного преследования. По словам добровольца, в стране ввели новый закон, позволяющий лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.