Британию потребовали засудить за военные преступления на Украине Доброволец Миннис призвал судить Британию за военные преступления на Украине

Политическую элиту Великобритании следует судить за военные преступления на Украине, совершенные при ее попустительстве, призвал доброволец Эйден Миннис из Соединенного Королевства, участвующий в специальной операции на стороне России. По его словам, которые приводит РИА Новости, поддержка Лондона является «психопатической».

Ее преступная и политическая элита должна быть подвержена суду за военные преступления и преступления против человечности за их психопатическую поддержку Украины, — убежден Миннис.

Как объяснил доброволец, Британия оказывает поддержку Украине, поскольку видит в России угрозу. Он предположил, что в Лондоне могут держать обиду на президента Владимира Путина, поскольку тот избавился от влияния королевства на Москву.

Ранее Миннис объяснил отказ от гражданства Великобритании невозможностью возвращения на родину из-за угрозы уголовного преследования. По словам добровольца, в стране ввели новый закон, позволяющий лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.