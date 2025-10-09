Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 08:47

Британию потребовали засудить за военные преступления на Украине

Доброволец Миннис призвал судить Британию за военные преступления на Украине

Ким Стармер и Владимир Зеленский Ким Стармер и Владимир Зеленский Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Политическую элиту Великобритании следует судить за военные преступления на Украине, совершенные при ее попустительстве, призвал доброволец Эйден Миннис из Соединенного Королевства, участвующий в специальной операции на стороне России. По его словам, которые приводит РИА Новости, поддержка Лондона является «психопатической».

Ее преступная и политическая элита должна быть подвержена суду за военные преступления и преступления против человечности за их психопатическую поддержку Украины, — убежден Миннис.

Как объяснил доброволец, Британия оказывает поддержку Украине, поскольку видит в России угрозу. Он предположил, что в Лондоне могут держать обиду на президента Владимира Путина, поскольку тот избавился от влияния королевства на Москву.

Ранее Миннис объяснил отказ от гражданства Великобритании невозможностью возвращения на родину из-за угрозы уголовного преследования. По словам добровольца, в стране ввели новый закон, позволяющий лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

