«Не могу туда вернуться»: британский боец СВО раскрыл, почему сжег паспорт Сжегший британский паспорт доброволец Миннис отказался связывать себя с Лондоном

Британский доброволец Эйден Миннис, принимающий участие в специальной военной операции на стороне России, публично объяснил причины отказа от гражданства Великобритании. В интервью РИА Новости он заявил о невозможности возвращения на родину из-за угрозы уголовного преследования.

По словам Минниса, его решение было окончательно принято после введения в Великобритании нового законодательства. Согласно ему, государство может лишать гражданства лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Я не могу вернуться туда, потому что меня посадят в тюрьму. Там приняли новый закон, по которому можно лишить гражданства любого, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной безопасности, и я попадаю в этот список, — сказал Миннис.

Он подробно описал давление, с которым столкнулся как лично, так и его семья, оставшаяся в Великобритании. Боец упомянул о кампании клеветы в средствах массовой информации, а также о преследованиях и насилии в отношении его родственников со стороны государственных структур и со стороны граждан.

Доброволец подчеркнул, что осознал бесперспективность возвращения в Великобританию и принял символическое решение уничтожить свой паспорт. Поэтому он разместил в социальных сетях видео, на котором демонстративно сжигает документ. Он категорично заявил о нежелании быть частью страны, которую охарактеризовал резко негативно.