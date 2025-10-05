В Ереване сообщили, что договор с Баку не затрагивает военных России

В Ереване сообщили, что договор с Баку не затрагивает военных России Бадалян: парафированный договор Еревана с Баку не затрагивает военных России

Вопрос дислокации в Армении российских военных относится к двусторонней повестке, заявила официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян изданию PassBlue. Она подчеркнула, что это не касается парафированного в Вашингтоне 8 августа мирного договора между Ереваном и Баку.

Это регулируется двусторонним соглашением с Россией, поэтому это не относится к парафированному нами мирному соглашению, — сказала она.

До этого премьер-министр Никол Пашинян сообщал, что правительство Армении не намерено прекращать присутствие в стране российских войск. По его словам, в стране также действует Европейская мониторинговая миссия, которая отслеживает обстановку на границе с Азербайджаном.

Вместе с тем представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ключевую роль российского военного присутствия для региональной безопасности. Она напомнила, что статус базы регулируется двусторонними соглашениями между странами.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подтверждал, что российская военная база функционирует на основе двустороннего соглашения между странами, а не договора в рамках ОДКБ, из которого обсуждался возможный выход Армении. Поэтому объект, констатировал депутат, продолжит выполнять свои задачи до тех пор, пока будет необходимость.