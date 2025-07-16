«Пашиняны уходят, а Армения остается»: Картаполов о выходе Еревана из ОДКБ

«Пашиняны уходят, а Армения остается»: Картаполов о выходе Еревана из ОДКБ Картаполов: возможный выход Армении из ОДКБ не отражает интересы народа

Возможное решение Еревана выйти из Организации Договора о коллективной безопасности не соответствует интересам армянского народа, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что подобные решения не могут приниматься главой правительства единолично, передает корреспондент NEWS.ru.

Пашинян сейчас, конечно, является руководителем Армении, но там есть еще армянский народ. И для армянского народа абсолютно не приоритет выход Армении из ОДКБ. <…> Понимаете? Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать — на заявления подобных политиков, — сказал Картаполов.

Он подчеркнул, что решение о выходе Армении из ОДКБ также должен согласовать парламент республики. По его словам, необходимо понимать, что любые решения по международным договорам требуют сложных процедурных процессов, включая вопросы финансирования и продления соглашений.

Особое внимание депутат уделил статусу российской военной базы в Армении. Он объяснил, что объект функционирует на основе двустороннего соглашения между странами, а не договора в рамках ОДКБ.

Поэтому она (база. — NEWS.ru) продолжит выполнять там задачи до тех пор, пока будет необходимость, — заключил парламентарий.

Ранее Пашинян заявил, что выход Армении из Организации Договора о коллективной безопасности является более вероятным вариантом, чем разморозка членства страны в объединении. По его словам, ОДКБ якобы нарушила обещания относительно красной линии в вопросе территориальной целостности Армении.