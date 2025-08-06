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06 августа 2025 в 09:25

В Госдуме объяснили, как приговор Гуцул развяжет руки Санду

Депутат Водолацкий: жители Молдавии боятся, что попадут в тюрьму вслед за Гуцул

Евгения Гуцул Евгения Гуцул Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Тюремный срок главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул позволит президенту Молдавии Майе Санду оказать серьезное давление на местное население, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В беседе с ТАСС он пояснил, что речь идет о предотвращении таким образом массовых протестов.

У людей начинается паника, боязнь происходящих процессов. Люди все проецируют на себя, считая, что если завтра они выйдут на улицу и будут опротестовывать политику [президента Молдавии Майи] Санду, то и Гуцул не спасут, и сами попадут в тюрьму, — считает Водолацкий.

Он также назвал приговор Гуцул «жесткой расправой», подчеркнув, что местные жители не ожидали столь сурового наказания. Водолацкий добавил, что на фоне этого рейтинг Санду стремительно падает, а напряженность в обществе возрастает.

Суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы Гуцул. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии.

Евгения Гуцул
Виктор Водолацкий
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