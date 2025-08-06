В Госдуме объяснили, как приговор Гуцул развяжет руки Санду Депутат Водолацкий: жители Молдавии боятся, что попадут в тюрьму вслед за Гуцул

Тюремный срок главе Гагаузской автономии Евгении Гуцул позволит президенту Молдавии Майе Санду оказать серьезное давление на местное население, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. В беседе с ТАСС он пояснил, что речь идет о предотвращении таким образом массовых протестов.

У людей начинается паника, боязнь происходящих процессов. Люди все проецируют на себя, считая, что если завтра они выйдут на улицу и будут опротестовывать политику [президента Молдавии Майи] Санду, то и Гуцул не спасут, и сами попадут в тюрьму, — считает Водолацкий.

Он также назвал приговор Гуцул «жесткой расправой», подчеркнув, что местные жители не ожидали столь сурового наказания. Водолацкий добавил, что на фоне этого рейтинг Санду стремительно падает, а напряженность в обществе возрастает.

Суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы Гуцул. Она была признана виновной в нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году. Кроме того, бывшего секретаря оппозиционной партии «Шор» Светлану Попан приговорили к шести годам заключения. Ее признали виновной в незаконном финансировании партии.