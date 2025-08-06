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06 августа 2025 в 12:50

Судьба корабля ВМФ России «Адмирал Чабаненко» повисла в воздухе

Завершение ремонта БПК «Адмирал Чабаненко» перенесено на неопределенный срок

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» Фото: РИА Новости

Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» не выйдет на испытания в 2025 году, как ожидалось ранее, сообщают «Известия» со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова. Ремонтные работы продолжаются, но точные сроки завершения неизвестны.

Консервация — это однозначно списание через несколько лет. Потом им никто заниматься не будет уже. <...> Если модернизировать «Адмирал Чабаненко», это будет неплохой корабль. Всё равно в ближайшие годы крупных кораблей для Северного флота не ожидается. Поэтому лучше закончить его ремонт, — пояснил Болтенков.

Сотрудник Центра стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник также не исключает консервации корабля. Он отметил, что на 35-м судоремонтном заводе, где проходят работы, регулярно нарушаются сроки. По его словам, даже есть прецеденты уголовных дел.

Проект «Адмирала Чабаненко» разрабатывался еще в 1980-е годы, строительство завершилось во второй половине 1990-х. По словам экспертов, часть технологий за прошедшие годы утеряна, что осложняет восстановление судна.

Ранее сын экс-главкома ВМФ России Виктора Чиркова был задержан по подозрению в мошенничестве и помещен под домашний арест. Алексей Чирков с 2018 года возглавлял компанию «Светосервис-Подмосковье» с годовым оборотом 1,8 млрд рублей. Его отец командовал ВМФ в 2012–2016 годах, а затем стал советником президента ОСК.

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