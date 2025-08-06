Астрофизик раскрыл, может ли объект 3I/ATLAS упасть на Землю

Вошедший в Солнечную систему объект 3I/ATLAS не несет никакой опасности, так как он будет достаточно далеко от Земли, заявил в интервью NEWS.ru астрофизик Михаил Лисаков. По его словам, эта комета пролетит слишком далеко от нашей планеты, чтобы вступить с ней хоть в малейшее гравитационное взаимодействие.

Если мы рассматриваем его как естественное космическое тело, опасности никакой нет. Объект не приблизится к нам ближе, чем Марс. Эта комета пролетит от Земли слишком далеко даже для того, чтобы вступить с ней хоть в какое-то заметное гравитационное взаимодействие, — сообщил Лисаков.

Что касается версии о том, что 3I/ATLAS — это корабль «злых инопланетян», то, по словам ученого, судя по фильмам, все нашествия начинаются с Соединенных Штатов, так что у России будет время подготовиться.

Ранее ученый из Гарварда Ави Леб заявил о том, что к Земле несется таинственный межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетающий через Солнечную систему. По его словам, он достигнет поверхности планеты уже в 2025 году: в период с 21 ноября по 5 декабря. Американский исследователь добавил, что если объект является инопланетным кораблем, то он может нести зонд или даже оружие. Предполагается также, что он имеет очень большие размеры.