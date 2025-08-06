Лебедев пожелал украинскому знакомому «выбраться из концлагеря»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в своем выпуске новостей в соцсети «ВКонтакте» пожелал знакомому из Украины удачи, чтобы «выбраться из концлагеря», имея в виду возможность покинуть страну. Так он прокомментировал письмо приятеля, скрывающегося от призыва.

Желаю выбраться из этого концлагеря и желаю, чтобы все как можно скорее закончилось, — сказал Лебедев.

Украинец в письме рассказал, что вероятность принудительного призыва на улицах достигает 50%, что вынуждает многих месяцами не покидать жилища. Он также подчеркнул, что сотрудники ТЦК (аналог военкомата) требуют деньги, чтобы избежать мобилизации.

Ранее Лебедев передал «горячейший» привет показавшему ему неприличный жест украинцу, предположив, что тот смотрит его видео. Блогер предположил, что таким образом молодой человек хотел произвести впечатление на свою аудиторию.

Кроме того, Лебедев признался, что никогда не выключает свет в туалете. Так он прокомментировал информацию о том, что у президента России Владимира Путина есть привычка везде выключать свет перед сном.