«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном Путин рассказал о привычке везде выключать свет перед сном

Родители с детства привили российскому лидеру Владимиру Путину привычку выключать свет в жилище перед сном, передает журналист ВГТРК Павел Зарубин. По словам главы государства, он делает так до сих пор и не планирует расставаться с привычным правилом.

Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется, — сказал президент.

Ранее Путин заявил, что в разговоре с первым российским лидером Борисом Ельциным сказал ему о своей неготовности к обязанностям главы государства. По его словам, предложение занять место президента РФ было неожиданностью.

Кроме того, президент отметил, что раньше считал сутью разногласий России и Запада существовавшие идеологические противоречия между СССР и западными государствами. Однако позже стало понятно, что все дело в геополитике. После того как Советский Союз с его идеологией канул в Лету, зарубежные страны никак не изменили своего отношения к РФ, подчеркнул Путин.