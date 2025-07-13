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13 июля 2025 в 14:52

Путин объяснил сказанные Ельцину слова о неготовности к президентству

Путин 25 лет назад счел себя неготовым стать президентом России

Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа), 2000 год Владимир Путин (слева) и первый президент РФ Борис Ельцин (справа), 2000 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин 25 лет назад заявил в беседе с первым президентом РФ Борисом Ельциным о своей неготовности возглавить государство, передает РИА Новости. По словам Путина, для него стало неожиданностью подобное предложение.

Не то чтобы не хотел. Для меня, во-первых, это было неожиданно, а во-вторых, ну, пожалуй, да, не хотел, потому что считал, что не готов. Вот с этим было связано, — сказал президент РФ.

Ранее Путин отметил, что считал идеологические разногласия СССР и стран Запада главной причиной напряженности в отношениях их с Россией, однако на деле основным фактором оказалась геополитика. Глава РФ подчеркнул, что западные государства не изменили своих взглядов на Москву и после того, как Советский Союз с его идеологией ушел в прошлое.

Также российский лидер подчеркнул, что на Западе совершенно не считались с национальными интересами РФ, пока страна не объявила о самостоятельности и своем суверенитете. По словам Путина, государство должно быть способным отстаивать свое мнение на международной арене.

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