Осужденный не сдержал криков от боли во время казни

Осужденный не сдержал криков от боли во время казни В Теннесси осужденный закричал от боли во время смертной казни с инъекцией

Осужденный Байрон Блэк, приговоренный к смертной казни в штате Теннесси, закричал от невыносимой боли во время исполнения приговора посредством смертельной инъекции, пишет The New York Post. Это произошло после того, как тюремные власти отказались деактивировать его имплантированный дефибриллятор.

Власти объявили 69-летнего Блэка мертвым во вторник в 10:43 утра (18:43 мск), примерно через десять минут после исполнения приговора в учреждении строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Его казнь состоялась, несмотря на судебные разбирательства, в ходе которых защита выражала опасения, что в процессе этого его сердечное устройство может неоднократно наносить ему удары током.

Перед тем как его привязали к каталке, Блэк не произнес ни слова. Однако лежа со сжатыми руками и грудью он воскликнул: «О, это так больно!».

Смертный приговор он получил в 1988 году за убийство своей 29-летней подруги Анджелы Клэй и двух ее дочерей — 9-летней Латойи и 6-летней Лакейши. Перед казнью он был прикован к инвалидной коляске и страдал от деменции, повреждения мозга, почечной недостаточности, застойной сердечной недостаточности и других серьезных заболеваний.

Ранее выяснилось, что в США ребенок много месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Родителей мальчика задержали правоохранители по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетними.