Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 12:47

Осужденный не сдержал криков от боли во время казни

В Теннесси осужденный закричал от боли во время смертной казни с инъекцией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осужденный Байрон Блэк, приговоренный к смертной казни в штате Теннесси, закричал от невыносимой боли во время исполнения приговора посредством смертельной инъекции, пишет The New York Post. Это произошло после того, как тюремные власти отказались деактивировать его имплантированный дефибриллятор.

Власти объявили 69-летнего Блэка мертвым во вторник в 10:43 утра (18:43 мск), примерно через десять минут после исполнения приговора в учреждении строгого режима Ривербенд в Нэшвилле. Его казнь состоялась, несмотря на судебные разбирательства, в ходе которых защита выражала опасения, что в процессе этого его сердечное устройство может неоднократно наносить ему удары током.

Перед тем как его привязали к каталке, Блэк не произнес ни слова. Однако лежа со сжатыми руками и грудью он воскликнул: «О, это так больно!».

Смертный приговор он получил в 1988 году за убийство своей 29-летней подруги Анджелы Клэй и двух ее дочерей — 9-летней Латойи и 6-летней Лакейши. Перед казнью он был прикован к инвалидной коляске и страдал от деменции, повреждения мозга, почечной недостаточности, застойной сердечной недостаточности и других серьезных заболеваний.

Ранее выяснилось, что в США ребенок много месяцев жил в деревянном сарае в наказание за «неподобающее поведение». Родителей мальчика задержали правоохранители по обвинению в жестоком обращении с несовершеннолетними.

заключенные
казни
инъекции
преступники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Наше будущее»: в СПЧ призвали возобновить исследования о подростках
Экс-футболист сборной России описал реакцию «Зенита» на новый лимит в РПЛ
Пьяные посиделки закончились страшной расправой в Иркутской области
Три беспилотника ВСУ сбили над Смоленской областью
Нудистский заплыв шокировал отдыхающих на российском курорте
«Знак свыше»: православный депутат о найденной иконе на берегу Анапы
ВСУ нанесли удар по больнице в Херсонской области
«Где находятся рамки»: военкор жестко ответил Стерлигову на рынок рабов
Обнуление ипотеки предложили для одной категории россиян
Нападение медведя на российскую певицу оказалось трагической ошибкой
Мешки с валютой, оружие: экс-чиновник украл предприятие на 100 млрд, детали
В СПЧ оценили идею помещать подростков в исправительные центры за нарушения
Кадыров сообщил о вылете в зону спецоперации новой группы добровольцев
Астрофизик допустил существование внеземных цивилизаций
В Раде признали, чем обернулось вторжение в Курскую область
Ветеран «Спартака» призвал ужесточить лимит до трех легионеров в РПЛ
«Происходят убийства и пытки»: Мирошник о секретных тюрьмах ВСУ и Судже
«Мутация в сознании». Стерлигов решил открыть рынок рабов: что известно
Россияне ринулись брать кредиты после снижения ставки ЦБ
На Камчатке произошел еще один сильный афтершок
Дальше
Самое популярное
Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Россия

Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.