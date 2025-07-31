Пашиняна обвинили в доведении Армении до политического кризиса Политолог Данилин заявил о системном кризисе в Армении при Пашиняне

В Армении наступил системный кризис, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин, выступая на круглом столе на тему «Легитимность как основа избирательной системы Российской Федерации». По его мнению, власти страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном теряют контроль, а альтернативные точки зрения подавляются, передает корреспондент NEWS.ru.

В середине 25-го года Армения подошла к точке системного кризиса. Пашинян, держащий власть через манипуляции с выборами, сталкивается с растущим сопротивлением общества, — отметил политолог.

Данилин добавил, что ситуация усугубляется изоляцией диаспоры и экономическими трудностями, а будущие парламентские выборы, по его словам, вряд ли будут свободными. Эксперт уточнил, что Россия, в отличие от соседей, сохраняет избирательный суверенитет и может делиться практикой.

Мы обладаем прекрасным избирательным законодательством, электоральным суверенитетом в прямом смысле этого слова. Хорошо бы, чтобы наши соседи учились у нас. Дай Бог, только чтобы желание было, — заключил эксперт.

Ранее президент Союза армян России Ара Абрамян заявил о намерении помочь консолидации политических сил, выступающих против Пашиняна, перед парламентскими выборами 2026 года. Он подчеркнул, что лично не планирует участвовать в выборах, но готов использовать все свои возможности для объединения «здоровых сил».