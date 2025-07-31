Глава союза армян России пообещал помочь в объединении сил против Пашиняна

Президент Союза армян России Ара Абрамян заявил о намерении помочь консолидации политических сил, выступающих против действующего премьер-министра Никола Пашиняна, перед парламентскими выборами 2026 года. В интервью ТАСС он подчеркнул, что лично не планирует участвовать в выборах, но готов использовать все свои возможности для объединения «здоровых сил».

Не собираясь принимать участия в предстоящих выборах, я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, — сказал Абрамян.

Лидер армянской диаспоры подверг резкой критике политику нынешнего правительства, обвинив его в потере Карабаха, передаче стратегических объектов под иностранный контроль, росте госдолга и ухудшении экономической ситуации в стране. По его словам, эти действия правительства Пашиняна наносят ущерб национальным интересам Армении.

Абрамян также добавил, что суд отобрал у него земельный участок в центре Еревана из-за «политического заказа». По мнению главы диаспоры, Пашинян использует суд в качестве «карательной дубинки».

Ранее президент союза Армян заявил, что Запад не способен обеспечить безопасность Еревана и не готов брать на себя соответствующие обязательства. Он усомнился в том, что Евросоюз или США могут дать стране реальные гарантии, и призвал не верить голословным обещаниям.