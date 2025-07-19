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19 июля 2025 в 12:45

Глава Союза армян России усомнился в гарантиях Запада

Абрамян: Запад не может обеспечить безопасность Армении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Запад не способен обеспечить безопасность Армении и не готов брать на себя соответствующие обязательства, заявил глава Союза армян России Ара Абрамян. Он усомнился в том, что Евросоюз или США могут дать стране реальные гарантии, и призвал не верить голословным обещаниям, передает РИА Новости.

Я не думаю, что американцы или европейцы могут Армении обеспечить безопасность. <...> Пусть подписывают документ. Не скажут «сдать Армению», а подписывают, что весь Евросоюз дает гарантии, вот график поставки товаров, базы и так далее, — добавил Абрамян.

По его словам, вместо конкретных шагов Запад ограничивается призывами к Еревану отказаться от российского военного присутствия. Со слов Абрамяна, западные страны требуют убрать российские силы и при этом не готовы взамен предоставить четкую дорожную карту или гарантии обороны.

Политик считает, что интерес Запада к Армении связан исключительно с антироссийской повесткой: ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия, несмотря на свою позицию, не были приняты в ЕС. Даже Турцию игнорируют, несмотря на многолетние попытки вступления, заключил Абрамян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерения страны вступить в ЕС, комментируя принятый закон о начале этого процесса. Он признал сложность предстоящих переговоров, отметив необходимость единогласного одобрения всех членов Евросоюза и масштабных внутренних реформ.

Армения
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Россия
безопасность
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