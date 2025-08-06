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06 августа 2025 в 12:47

В МГУ закрыли институт, который 25 лет изучал телепортацию и машину времени

RTVI: в МГУ закрыли «Институт исследований природы времени»

Московский государственный университет закрыл «Институт исследований природы времени», который более 25 лет занимался изучением телепортации, машины времени и получения информации из будущего, передает RTVI. По информации телеканала, структура функционировала на поддомене официального сайта МГУ и использовала помещения вуза для проведения семинаров.

Среди направлений работы указывались в том числе «Постижение природы изменчивости мира» и «Разработка адекватных способов измерения изменчивости». При этом декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников заявил, что о существовании подобного института ничего не знал.

Такой структуры я не знаю, а я почти 20 лет декан. Но вот мой коллега, ветеран биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет, — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что предсказание физика Стивена Хокинга об инопланетном вторжении может сбыться из-за появления межзвездного объекта 3I/ATLAS, открытого учеными Гарвардского университета. По мнению одних специалистов, 3I/ATLAS является гигантской кометой. Однако другие считают, что она была создана искусственно, в том числе из-за ее крайне необычного курса, который предполагает сближение с Венерой, Марсом и Юпитером.

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