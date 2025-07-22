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22 июля 2025 в 22:45

В Госдуме объяснили, зачем нужен новый законопроект о призыве

Картаполов: новый проект о призыве поможет систематизировать работу военкоматов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Законопроект о проведении призыва на военную службу в течение всего календарного года нужен для систематизации работы военкоматов, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, один из авторов инициативы. По его словам, отправка призывников будет осуществляться в установленные законом сроки — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект, внесенный в Госдуму во вторник, предполагает, что медосвидетельствование, психологический отбор и заседания призывных комиссий будут проводиться круглый год. Это позволит разгрузить военкоматы, которые сейчас работают в авральном режиме дважды в год.

Военкоматы будут спокойно работать с призывниками, к ним будут спокойно приходить в удобное для них время, проходить медкомиссию, профотбор, и при условии соответствия всем параметрам их в установленные сроки потом пригласят, и они поедут, — пояснил Картаполов.

По мнению авторов законопроекта, такие изменения сделают процесс призыва более организованным. Он будет комфортным как для военкоматов, так и для граждан.

До этого Минцифры России разработало поправки, которые позволят IT-специалистам из аккредитованных компаний получать отсрочку от срочной службы. Согласно новым правилам, выпускники смогут оформить отсрочку до получения диплома.

военкоматы
законопроекты
Госдума
Андрей Картаполов
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В Госдуме объяснили, зачем нужен новый законопроект о призыве
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