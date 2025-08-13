Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:28

«Борется не с Россией»: Захарова обличила «миссию» Зеленского

Захарова: Зеленский борется с украинским народом для его уничтожения

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, а со своим народом для его уничтожения под флагами национализма, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, властям в Киеве не нужны собственные граждане ни живыми, ни мертвыми.

Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма, под флагами некоей национальной идентичности, но уничтожить физически, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский до сих пор отказывается забирать украинских военнопленных из обнародованного списка в одну тысячу фамилий. По словам дипломата, родственники пленных подписывают петиции и призывают правительство позволить солдатам вернуться домой, однако Киев молчит, осознавая, что их потом бросят на штурм и «не заберут ни живыми, ни мертвыми».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Зеленский ранее отметил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».

Россия
Мария Захарова
МИД РФ
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-директор Краско пояснил, как появились слухи о доме престарелых
Медовый спас 14 августа: трогательные открытки с поздравлениями
Генерал ответил, почему Россия не станет демонстрировать силу перед США
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.