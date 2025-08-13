«Борется не с Россией»: Захарова обличила «миссию» Зеленского Захарова: Зеленский борется с украинским народом для его уничтожения

Президент Украины Владимир Зеленский борется не с Россией, а со своим народом для его уничтожения под флагами национализма, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, властям в Киеве не нужны собственные граждане ни живыми, ни мертвыми.

Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма, под флагами некоей национальной идентичности, но уничтожить физически, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД РФ напомнила, что Зеленский до сих пор отказывается забирать украинских военнопленных из обнародованного списка в одну тысячу фамилий. По словам дипломата, родственники пленных подписывают петиции и призывают правительство позволить солдатам вернуться домой, однако Киев молчит, осознавая, что их потом бросят на штурм и «не заберут ни живыми, ни мертвыми».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его беспокоят высказывания Зеленского о территориальных вопросах. Глава Белого дома подчеркнул, что тот требовал одобрения конституции для обмена землями, но не для начала конфликта с Россией.

Зеленский ранее отметил, что Киев не намерен идти на территориальные уступки Москве. По его словам, Аляска, где состоятся переговоры президентов России и США Владимира Путина и Трампа, «слишком далека от Украины».