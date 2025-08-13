Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 09:45

Раскрыта коррупционная схема с участием окружения Зеленского на $48 млн

Фигурант дела о выводе денег с Украины Гмырин присвоил $48 млн

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Фигурант дела о переводах средств с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин причастен к присвоению $48 млн (более 3,8 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы украинских судебных документов. Гмырин в качестве соорганизатора преступной группы фигурирует в деле бывшего главы фонда госимущества страны Дмитрия Сенниченко.

Группировка причастна к отмыванию более $277 млн (более 22 млрд рублей). По данным правоохранительных органов Украины, Гмырин и Сенниченко участвовали в махинациях с Одесским припортовым заводом. Только Сенниченко с ноября 2019 по июль 2020 года удалось получить $1,3 млн только от махинаций с предприятием. Общая сумма выгоды группировки за время контроля над заводом украинскими правоохранителями оценивалась в $48 млн.

Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что окружение президента Украины Владимира Зеленского каждый месяц переводит порядка $50 млн (почти 4 млрд рублей) на счета двух компаний в ОАЭ, которые имеют связь с Гмыриным. Журналисты отметили, что средства были получены путем осуществления коррупционных схем. Авторы статьи пишут, что семья Гмырина в 2021–2023 годах купила в Дубае недвижимость, в мае 2021 года там же были основаны компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group. Именно они и получают деньги.

Украина
коррупция
вывод средств
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оставить пятно на белом халате: как пожаловаться на врача?
Краматорск и Славянск скоро падут? Что дает ВС РФ прорыв под Добропольем
Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев
В России могут ввести штраф за «иранскую тонировку»
Посол Индии в России высказался о Путине
Умер легенда советского спецназа «Альфа»
«Если призовут, я готов пойти»: Краско подготовил прощальный подарок фронту
В России могут ввести ГОСТ на подарки новорожденным
Россиянин хотел заключить контракт на участие в СВО ради помощи ВСУ
Медведчук оценил попытки «протолкнуть» Зеленского на саммит на Аляске
Ачичук — узбекский салат из помидоров и лука, который сведет вас с ума
Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз
Названа главная страна-провокатор боевых действий на Украине
Дочь всемирной поп-звезды может представить США на «Интервидении»
Началось прощание с Иваном Краско
Как выбрать соковыжималку: полный гид
«Испорченный телефон»: депутат Шеремет высказался о встрече Путина и Трампа
Советские маринованные огурцы «Глобус» — вкус детства в каждой банке!
Дачников предупредили об опасности просроченных закруток
В США жестко ответили на заявление Зеленского перед саммитом на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.