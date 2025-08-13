Раскрыта коррупционная схема с участием окружения Зеленского на $48 млн

Фигурант дела о переводах средств с Украины в ОАЭ Андрей Гмырин причастен к присвоению $48 млн (более 3,8 млрд рублей), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из базы украинских судебных документов. Гмырин в качестве соорганизатора преступной группы фигурирует в деле бывшего главы фонда госимущества страны Дмитрия Сенниченко.

Группировка причастна к отмыванию более $277 млн (более 22 млрд рублей). По данным правоохранительных органов Украины, Гмырин и Сенниченко участвовали в махинациях с Одесским припортовым заводом. Только Сенниченко с ноября 2019 по июль 2020 года удалось получить $1,3 млн только от махинаций с предприятием. Общая сумма выгоды группировки за время контроля над заводом украинскими правоохранителями оценивалась в $48 млн.

Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что окружение президента Украины Владимира Зеленского каждый месяц переводит порядка $50 млн (почти 4 млрд рублей) на счета двух компаний в ОАЭ, которые имеют связь с Гмыриным. Журналисты отметили, что средства были получены путем осуществления коррупционных схем. Авторы статьи пишут, что семья Гмырина в 2021–2023 годах купила в Дубае недвижимость, в мае 2021 года там же были основаны компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group. Именно они и получают деньги.