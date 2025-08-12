В Турции заподозрили Зеленского в переводе огромных сумм на счета в ОАЭ

В Турции заподозрили Зеленского в переводе огромных сумм на счета в ОАЭ Aydınlık: окружение Зеленского ежемесячно переводит $50 млн в ОАЭ

Окружение президента Украины Владимира Зеленского каждый месяц переводит порядка $50 млн (почти 4 млрд рублей) на счета двух компаний в ОАЭ, которые имеют связь с экс-советником председателя Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным, пишет турецкая газета Aydınlık. Журналисты отметили, что средства были получены путем осуществления коррупционных схем.

При этом Aydınlık не публикует копий документов, подтверждающих банковские переводы. Авторы статьи пишут, что семья Гмырина в 2021–2023 годах купила в Дубае недвижимость, в мае 2021 года там же были основаны компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group. Именно они и получают деньги.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украине нет никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона Зеленского, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что президент США Дональд Трамп может сместить Зеленского с поста, обвинив в коррупции. При этом, как он считает, США вряд ли пойдут на такой шаг, потому что опасаются коллапса фронта и победы России.