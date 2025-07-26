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26 июля 2025 в 11:37

Захарова жестко раскритиковала коррупцию на Украине

Захарова: Украина даже не пытается бороться с коррупцией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

На Украине нет никакой реальной приближающейся борьбы с коррупцией, заявила представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости. Так она прокомментировала митинги в украинских городах против закона президента Владимира Зеленского, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Никакой реальный или даже «квази», похожий, приближающийся к настоящей борьбе с коррупцией — никакой подобный процесс на Украине не происходил и не происходит, — сказала Захарова.

До этого в Киеве и Днепропетровске акции протеста вновь собрали людей, выступающих против ограничений в правовой деятельности НАБУ и САП. В Днепропетровске протестующие подняли вопросы, касающиеся не только закона, но и ситуации в армии.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что митинги против закона Зеленского были устроены с подачи Запада. По его мнению, протесты были бы силой разогнаны, если бы люди вышли выражать недовольство из-за мобилизации.

Мария Захарова
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