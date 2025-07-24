Митингующие против нового закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, вышли на улицы с подачи Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, если бы они высказались против отправки их родных на фронт, то начались бы разгоны митингов.

[Атаки на мирные города России] свойственны режиму, который согласен только с тем, что от него требует Запад. Демонстранты вышли против того, что Зеленский пошел против западных коррупционных схем. А если бы они вышли протестовать, чтобы не отправляли их детей на фронт, тогда бы их разогнали дубинками, — сказал Дандыкин.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. Сообщалось, что принятие закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».