Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 июля 2025 в 11:31

Названа истинная причина митингов против Зеленского на Украине

Военэксперт Дандыкин: украинцы выходят на протесты с подачи Запада

Протестующие с плакатами в Киеве Протестующие с плакатами в Киеве Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Митингующие против нового закона об ограничении Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским, вышли на улицы с подачи Запада, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, если бы они высказались против отправки их родных на фронт, то начались бы разгоны митингов.

[Атаки на мирные города России] свойственны режиму, который согласен только с тем, что от него требует Запад. Демонстранты вышли против того, что Зеленский пошел против западных коррупционных схем. А если бы они вышли протестовать, чтобы не отправляли их детей на фронт, тогда бы их разогнали дубинками, — сказал Дандыкин.

Ранее Зеленский утвердил законопроект № 12414, существенно ограничивающий независимость НАБУ и САП. Документ, возвращенный с подписью главы государства, появился на сайте Верховной рады, подтверждая переход антикоррупционных органов под контроль Генпрокуратуры. Сообщалось, что принятие закона вызвало волну протестов в Киеве, Львове и других городах. Мэр украинской столицы Виталий Кличко присоединился к митингу у офиса президента, назвав реформу «шагом к авторитаризму».

Украина
митинги
Запад
Владимир Зеленский
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудник полиции попался на передаче данных спецслужбам Украины
Скандал с Тарпищевым, допинг, неизлечимая болезнь: как живет Винус Уильямс
Психолог назвала неочевидные факторы развития РПП
«Потратят эти деньги в США»: Трамп объяснил новую схему помощи Киеву
В авиакатастрофе с Ан-24 погибла пара, летевшая отметить 10 лет со свадьбы
Стало известно, сколько российских туристов отдыхают в Таиланде
Консервируем зеленый горошек — вкуснее, чем из банки
Песков заявил о готовности России содействовать миру между Баку и Ереваном
Чернобыльская катастрофа: что произошло и какие последствия?
В ИЗМИРАН рассказали о влиянии магнитных бурь на человека
«Переговоры были обречены»: в Госдуме возмутились атакой ВСУ на Сочи
Юрист ответил, к чему приведет возможная отмена самозанятости
Доллар скакнет до 90 осенью? Курс сегодня, 24 июля, что с евро и юанем
Стало известно, кто займется ликвидацией последствий крушения Ан-24
В Альянсе турагентств успокоили российских туристов, отдыхающих в Таиланде
Прибыль компании Маска резко обрушилась
К чему снится прерывание беременности? Мужской и женский взгляд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 июля: где сбои в России
Соцфонд раскрыл, кто с 1 августа получит прибавку к пенсии
Стало известно, будут ли наказывать за неявку в военкомат без повестки
Дальше
Самое популярное
Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести
Криминал

Избили и сняли трусы: студентка привела «братков» в лес для жестокой мести

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве
Общество

Ситуация в аэропортах РФ 23 июля: задержки и отмены рейсов, что в Москве

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер
Общество

Цветет дважды за сезон, не боится засухи и морозов! Многолетник-ковер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.