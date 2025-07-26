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26 июля 2025 в 04:26

На Украине продолжаются митинги против произвола Зеленского

В Киеве, Днепропетровске и Львов прошли митинги против закона о НАБУ и САП

Протестующие с плакатами в Киеве Протестующие с плакатами в Киеве Фото: Patryk Jaracz/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нескольких городах Украины прошли митинги против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание «Страна.ua». Среди городов Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов.

В Киеве и Днепропетровске акции протеста вновь собрали людей, выступающих против ограничений в правовой деятельности НАБУ и САП. В Днепропетровске протестующие уже затронули вопросы, касающиеся не только закона, но и ситуации в армии.

Ранее обозреватель Светлана Моренец заявила, что президент Украины Владимир Зеленский законом в отношении антикоррупционных органов мог нанести непоправимый урон своей репутации на Западе. По ее словам, президент Украины переборщил с инициативами из-за излишней самоуверенности. Моренец подчеркнула, что глава государства не рассчитывал на столь острую реакцию со стороны жителей страны.

Также военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что митинги против закона Зеленского были устроены с подачи Запада. По его мнению, протесты были бы силой разогнаны, если бы люди вышли выражать недовольство из-за мобилизации.

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