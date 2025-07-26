На Украине продолжаются митинги против произвола Зеленского В Киеве, Днепропетровске и Львов прошли митинги против закона о НАБУ и САП

В нескольких городах Украины прошли митинги против закона, отменяющего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание «Страна.ua». Среди городов Киев, Днепропетровск, Харьков и Львов.

В Киеве и Днепропетровске акции протеста вновь собрали людей, выступающих против ограничений в правовой деятельности НАБУ и САП. В Днепропетровске протестующие уже затронули вопросы, касающиеся не только закона, но и ситуации в армии.

Ранее обозреватель Светлана Моренец заявила, что президент Украины Владимир Зеленский законом в отношении антикоррупционных органов мог нанести непоправимый урон своей репутации на Западе. По ее словам, президент Украины переборщил с инициативами из-за излишней самоуверенности. Моренец подчеркнула, что глава государства не рассчитывал на столь острую реакцию со стороны жителей страны.

Также военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что митинги против закона Зеленского были устроены с подачи Запада. По его мнению, протесты были бы силой разогнаны, если бы люди вышли выражать недовольство из-за мобилизации.