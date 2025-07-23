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23 июля 2025 в 15:24

Политолог ответил, как Трамп может «снести» Зеленского

Политолог Дудаков: Трамп может сместить Зеленского, обвинив в коррупции

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп может сместить президента Украины Владимира Зеленского с поста, обвинив в коррупции, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. При этом, по его словам, США вряд ли пойдут на такой шаг, потому что опасаются коллапса фронта и победы России.

Если Трамп решит снести Зеленского, он вполне может разоблачить коррупцию и воспользоваться нынешним поводом с ликвидацией Национального антикоррупционного бюро Украины и других антикоррупционных ведомств. Понятно, что там очень легко вскрыть масштабы коррупции с освоением американских и европейских траншей. С этим проблем быть не должно. Но я допускаю, что сейчас в Белом доме есть опасения того, что если это сделать, то может произойти дезинтеграция всего украинского проекта, крах, коллапс фронта и полная победа России, — сказал Дудаков.

Он предположил, что в первую очередь США добьются перемирия, после чего приведут к власти на Украине более сговорчивого человека. При этом, уточнил Дудаков, американская администрация уже активизировала внутриполитический трек. По словам политолога, Трамп пытается одновременно оказывать давление и на Россию, и на Украину.

Его стратегия никак не менялась за все последние месяцы нахождения на посту президента США. Аудиторы от администрации Трампа уже работают в рамках того, чтобы изучить, как тратились те самые сотни миллиардов долларов, отправленные на Украину в эпоху каденции Джо Байдена. Поэтому аудит какой-то будет, и главный вопрос заключается в том, к каким выводам он придет и будут ли эти выводы очень жесткими для офиса Зеленского. Или же это будут использовать как некий компромат в непубличной сфере для того, чтобы делать Зеленского и его команду более сговорчивыми, — добавил Дудаков.

Ранее Запад выразил обеспокоенность из-за рейдов в НАБУ. По словам аналитиков, эти действия ставят под сомнение приверженность Киева борьбе с коррупцией, что может ослабить международную поддержку Украины, а именно Зеленского.

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