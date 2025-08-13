Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 10:57

Ургант забыл о «втором папе» Краско перед смертью и не пришел на прощание

Андрей Ургант не пришел на прощание с Иваном Краско в Петербурге

Андрей Ургант Андрей Ургант Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Актер Андрей Ургант не пришел на прощание с коллегой Иваном Краско, которое проходит в Санкт-Петербургском академическом драмтеатре имени В. Ф. Комиссаржевской, передает корреспондент NEWS.ru. По словам собеседника издания, близкого к окружению Краско, он просил Урганта позвонить Ивану Ивановичу, когда он был плох, чтобы актер порадовался вниманию. Отец шоумена и телеведущего Ивана Урганта согласился позвонить, но в итоге не стал этого делать.

Источник рассказал, что актеры были соседями по даче и очень дружили. При этом в комментарии изданию KP.RU 9 августа Андрей Ургант признавался, что Иван был для него вторым отцом, а его сын Андрей, скончавшийся на 49-м году жизни от сердечной недостаточности, был его близким другом.

Дело в том, что я дружил с этой семьей с детства. Андрей, сын Ивана Ивановича, был моим ближайшим другом. У него завтра день рождения. Всегда встречались по этому поводу на кладбище. А теперь Ивана не стало. Для меня это большая потеря личная, потому что Иван Иванович называл меня «сынок». Он меня как-то так прозвал, еще с 16 лет, так и повелось, а я его папой называл. Мой папа ушел 20 лет назад из жизни, а теперь и второй папа ушел из жизни. Так что я осиротел два раза, получается, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что старший внук Ивана Краско Ян Александрович-Краско не приедет на похороны артиста. По словам источника, он физически не сможет добраться до России из-за нестабильной ситуации в мире. Сейчас внук проживает в Варшаве и работает в одном из местных театров.

Иван Краско
Ургант
церемонии прощания
Санкт-Петербург
