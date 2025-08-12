Лавров и Рубио обсудили важный аспект саммита на Аляске Лавров и Рубио обсудили подготовку предстоящей встречи Путина и Трампа на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора обсудили подготовку предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске, сообщили в МИД РФ. Обе стороны выразили настрой на успешное проведение саммита.

Проведено обсуждение отдельных аспектов подготовки к предстоящей 15 августа встрече на Аляске президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. С обеих сторон подтвержден настрой на успешное проведение мероприятия, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук выразил мнение, что переговоры Путина с американским коллегой, запланированные на 15 августа, пройдут в формате обмена мнениями. Он полагает, что стороны обсудят широкий круг вопросов, но конкретных договоренностей достигнуто не будет.

До этого политолог Малек Дудаков заявил, что давление на украинского лидера Владимира Зеленского может усилиться после переговоров Путина и Трампа на Аляске. Он допустил, что глава Белого дома активизирует антикоррупционный трек. По словам эксперта, Трамп может обвинить Зеленского в том, что тот заработал много денег за счет американских траншей.