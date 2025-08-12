Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа Политолог Дудаков: давление на Зеленского усилится после переговоров на Аляске

Давление на украинского лидера Владимира Зеленского может усилиться после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru эксперт допустил, что Трамп активизирует антикоррупционный трек. По словам политолога, президент США может обвинить Зеленского в том, что тот заработал много денег на осваивании американских траншей.

В дальнейшем, соответственно, на Зеленского будет усиливаться давление. И я не исключаю, что Трамп активизирует еще антикоррупционный трек, обвиняя Зеленского в том, что тот заработал сам много денег на осваивании американских траншей, — высказался Дудаков.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что США ради поддержания имиджа Трампа могут физически устранить Зеленского, если тот постарается сорвать переговоры на Аляске или достигнутые там соглашения. По его словам, для этого могут быть использованы как спецслужбы США, так и недовольные лидером страны украинцы.