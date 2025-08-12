Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 15:37

Политолог предсказал судьбу Зеленского после переговоров Путина и Трампа

Политолог Дудаков: давление на Зеленского усилится после переговоров на Аляске

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Давление на украинского лидера Владимира Зеленского может усилиться после переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru эксперт допустил, что Трамп активизирует антикоррупционный трек. По словам политолога, президент США может обвинить Зеленского в том, что тот заработал много денег на осваивании американских траншей.

В дальнейшем, соответственно, на Зеленского будет усиливаться давление. И я не исключаю, что Трамп активизирует еще антикоррупционный трек, обвиняя Зеленского в том, что тот заработал сам много денег на осваивании американских траншей, — высказался Дудаков.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман ранее заявил, что США ради поддержания имиджа Трампа могут физически устранить Зеленского, если тот постарается сорвать переговоры на Аляске или достигнутые там соглашения. По его словам, для этого могут быть использованы как спецслужбы США, так и недовольные лидером страны украинцы.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
США
Украина
переговоры
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, с чем на самом деле связан рост спроса на наличку
Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.