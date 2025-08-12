Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 14:55

В Госдуме раскрыли, какое будущее Трамп мог подготовить для Зеленского

Анатолий Вассерман: США могут физически устранить Зеленского

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: IMAGO/CNP/MediaPunch/Global Look Press

США ради поддержания у президента Дональда Трампа имиджа миротворца могут физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского, если тот постарается сорвать переговоры на Аляске или достигнутые там соглашения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, для этого могут быть использованы как спецслужбы США, так и недовольные лидером страны украинцы.

Я вполне допускаю вариант, при котором американский спецназ может устранить Зеленского. Но скорее, Вашингтон употребит для этого кого-то со стороны. Достаточно всего лишь намекнуть врагам Зеленского, что их не будут преследовать за такое. На Украине еще продолжается то, что в России назвали «лихими 90-ми», и найти исполнителей для такого дела не составляет труда, — заявил Вассерман.

Ранее СВР сообщила, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.

Чуть позже бывший советник генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард сказал, что планы заменить Зеленского говорят о готовности Запада или части его элит к миру.

США
Украина
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
диверсии
заказные убийства
свержение
Павел Воробьев
П. Воробьев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, с чем на самом деле связан рост спроса на наличку
Трамп проведет переговоры с Зеленским перед встречей с Путиным
Польша выдворяет украинцев за демонстрацию бандеровской символики
Воробьев высказался об умных технологиях в школах
«Чистая фикция»: в Совфеде объяснили, что стоит за просьбой ЕС к Трампу
Китай разорвал отношения с президентом Чехии из одной встречи в Индии
Юрист объяснил, как легально утилизировать мусор на даче
Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие десять лет
В «Ростелекоме» ответили на слухи о блокировке звонков в мессенджерах
Военэксперт ответил, почему ВСУ нервничают из-за Покровского направления
Названо секретное оружие РФ, которое засветилось на Покровском направлении
Диетолог рассказала, кому нельзя употреблять клетчатку
Рогозин предостерег от лишнего оптимизма после прорыва у Доброполья
В Сети появились кадры прогулки семьи енотовидных собак
Тайные визиты в РФ, болезнь мозга, терроризм: куда пропала Лайма Вайкуле
Российская гостиница отказалась заселять бойца СВО
Стало известно, ждать ли Зеленского на Аляске в дни встречи Путина и Трампа
Швейцария ударила по России новыми санкциями
Российских подростков задержали за теракт на железной дороге
В России введут новую выплату для всех? Что такое базовый доход, детали
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.