США ради поддержания у президента Дональда Трампа имиджа миротворца могут физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского, если тот постарается сорвать переговоры на Аляске или достигнутые там соглашения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, для этого могут быть использованы как спецслужбы США, так и недовольные лидером страны украинцы.

Я вполне допускаю вариант, при котором американский спецназ может устранить Зеленского. Но скорее, Вашингтон употребит для этого кого-то со стороны. Достаточно всего лишь намекнуть врагам Зеленского, что их не будут преследовать за такое. На Украине еще продолжается то, что в России назвали «лихими 90-ми», и найти исполнителей для такого дела не составляет труда, — заявил Вассерман.

Ранее СВР сообщила, что представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении Зеленского от власти. По данным разведки, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.

Чуть позже бывший советник генсека ОБСЕ подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард сказал, что планы заменить Зеленского говорят о готовности Запада или части его элит к миру.