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29 июля 2025 в 15:08

В Альпах прошли «выборы президента Украины» с участием Британии и США

СВР: Запад обсуждал с Ермаком и Будановым замену Зеленского на Залужного

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети

Представители западных стран провели тайные переговоры с украинскими чиновниками об отстранении президента страны Владимира Зеленского от власти, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. По данным СВР, встреча с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя ГУР Кирилла Буданова и экс-главкома ВСУ, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного прошла на одном из альпийских курортов.

Обсуждались перспективы замены Владимира Зеленского на посту главы киевского режима. Все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел. Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием «перезагрузки» отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией, — сказано в сообщении.

По данным СВР, американские и британские представители предложили кандидатуру Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов поддержали это решение, получив гарантии сохранения своих должностей и влияния на будущие кадровые назначения.

Как отмечают в российской разведке, недавние попытки Зеленского ограничить полномочия антикоррупционных органов могли быть частью подготовки к его отставке. Эти действия создали повод для западных партнеров начать кампанию по смене власти в Киеве.

Ранее Служба внешней разведки России заявила, что НАТО старается ускорить милитаризацию Молдавии. По задумке Альянса, впоследствии эта страна станет удобным плацдармом для борьбы с РФ. С этой целью на территории республики уже реализуются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

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