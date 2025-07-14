Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 12:42

СВР раскрыла планы НАТО на Молдавию

СВР: НАТО активно готовит Молдавию к вооруженному конфликту с Россией

Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ в Москве Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, сообщили в пресс-службе СВР РФ. По данным ведомства, молдавскую территорию хотят сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью осуществляются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в «передовой плацдарм Альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях. По его мнению, отсутствие высоких технологий у армии его страны также свидетельствует о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.

НАТО
Молдавия
СВР
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер режиссер «Каменской» Юрий Мороз: что известно, причина смерти
На Украине женщину осудили за публикации против УПЦ
Российские моряки потопили подлодку условного противника в Японском море
Умер режиссер «Каменской и «Содержанок» Юрий Мороз: фото
Фельдшер дал советы, как охладиться в жару без последствий для здоровья
Медведчук раскрыл, какой «сюрприз» Зеленский готовит для своих избирателей
Аппарат для чистки зубов взорвался во рту у пациента в российской клинике
Россияне не заметили землетрясение магнитудой 5,5
Составлен список стран «коалиции желающих», готовых воевать за Украину
«Ощущение отдушины»: кинокритик о становлении Мороза как режиссера
В Госдуме ответили, какую цену заплатит Европа за поставки оружия ВСУ
Еще одна европейская страна мешает ЕС ввести санкции против России
Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик
Названы неочевидные причины «раскалывания» головы по ночам
В российском регионе произошло массовое отключение электроснабжения
Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля
Магнитные бури сегодня, 14 июля: что будет завтра, недомогание, упадок сил
Песков раскрыл, чем важен визит Келлога на Украину для России
В Кремле отреагировали на желание Шереметева вернуться на родину
«Твердо намерена»: Песков рассказал о планах России в Балтийском регионе
Дальше
Самое популярное
В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.