Североатлантический альянс активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, сообщили в пресс-службе СВР РФ. По данным ведомства, молдавскую территорию хотят сделать пригодной для оперативной переброски натовских войск к российским рубежам. С этой целью осуществляются проекты по переходу на европейскую железнодорожную колею и повышению пропускной способности мостов.

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в «передовой плацдарм Альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине», — сказано в сообщении.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях. По его мнению, отсутствие высоких технологий у армии его страны также свидетельствует о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.