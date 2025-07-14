Залужный оценил шансы ВСУ продержаться в конфликте на истощение Залужный счел, что Украина не сможет выстоять в конфликте на истощение

Киев с большой долей вероятности не сможет продержаться в вооруженном конфликте из-за дефицита в оборонных возможностях, сообщил на своем YouTube-канале экс-главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, отсутствие высоких технологий у армии его страны также говорит о невозможности оказывать отпор ВС России в течение долгого времени.

Невозможность обеспечить себя всем спектром оборонных возможностей из-за отсутствия высоких технологий ставит под сомнение возможность оказывать долговременное сопротивление в условиях войны на истощение, — отметил Залужный.

До этого кабмин Соединенного Королевства объявил, что Великобритания намерена передать Украине пять тысяч ракет для ПВО. В Лондоне уверены, что это поможет увеличить его обороноспособность.

Ранее сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.