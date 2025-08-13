Врач предупредила, чем грозит операция по созданию ямочек на щеках

Пластическая операция по созданию ямочек на щеках грозит асимметрией и даже параличом мышц лица, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Зарема Тен. Она предупредила, что после так называемой димплэктомии у человека в любом случае нарушится естественная анатомия щечной мышцы.

Щечная мышца — важный слой, участвующий в жевании, мимике, удержании пищи во рту. Ее целенаправленное повреждение — это вмешательство в биомеханику лица. Даже если нарушение функций будет минимальным, оно все равно есть, и в перспективе это может привести к изменениям в симметрии улыбки и даже к проблемам с удержанием воздуха/жидкости за щекой, — предостерегла Тен.

По ее словам, c годами при естественной потере объема щек искусственные ямки могут деформироваться. Она предупредила, что исправить возможную асимметрию лица после процедуры будет крайне сложно и травматично. Аналогично и с повреждением лицевых нервов — паралич мышц улыбки может остаться с человеком на всю жизнь.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян заявил, что повторная ринопластика может привести к серьезным осложнениям. Она несет в себе повышенный риск осложнений, таких как нарушение кровоснабжения тканей носа, некроз, инфекции, длительный отек, неудовлетворительный косметический результат.