Хирург рассказал о подводных камнях повторной ринопластики

Повторная ринопластика может привести к серьезным осложнениям, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, отсутствие полной информации о предыдущей операции значительно усложняет работу врача и увеличивает риски для человека, который ранее обращался к специалисту. Он отметил, что пациент редко обладает полной информацией о методике первой операции, использованных имплантатах и технике наложения швов.

Вторичная ринопластика несет в себе повышенный риск осложнений, таких как нарушение кровоснабжения тканей носа, некроз, инфекции, длительный отек, неудовлетворительный косметический результат. Первый хирург оставляет после себя своего рода черный ящик. Пациент за редким исключением не обладает полной информацией о методике операции, использованных имплантатах и технике наложения швов. Это серьезно затрудняет работу хирурга, проводящего вторичную ринопластику, — пояснил Алексанян.

Он отметил, что особенно сложной задачей становится работа с рубцовой тканью и неизвестными имплантатами, которые могли быть использованы при первичной операции. По его словам, рубцы деформируют анатомические структуры носа, а качество ранее установленных графтов может быть непредсказуемым, что повышает вероятность воспаления или отторжения.

Использование хрящевых имплантатов или графтов при первичной ринопластике добавляет сложности при повторной операции. Происхождение и качество этих имплантатов могут быть неизвестны, что существенно увеличивает риски осложнений и затрудняет планирование коррекции. Главный враг вторичной ринопластики — рубцовая ткань. После любой операции образуются рубцы. В случае ринопластики они могут локализоваться как внутри, так и снаружи носа, — пояснил Алексанян.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что клиники вправе отказать пациентам в проведении операции, если вмешательство выходит за рамки лицензии или противоречит медицинским стандартам. По его словам, медучреждение также может отказать в услуге при наличии противопоказаний у пациента.