В США жестко ответили на заявление Зеленского перед саммитом на Аляске

В США жестко ответили на заявление Зеленского перед саммитом на Аляске AT: Зеленский заявляет об отказе уступать территории, будто Украина побеждает

Украинский лидер Владимир Зеленский отказывается уступать территории перед встречей российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске так, будто Киев одерживает победу в конфликте, написал в колонке для American Thinker обозреватель Чарлтон Аллен. По его мнению, это приведет к утрате суверенитета Украины.

Зеленский говорит как человек, убежденный в своей победе, и как будто Москва единственная просит о мире. Это бред. Украина не побеждает — отнюдь нет, — отметил колумнист.

Несмотря на слова Зеленского, Украина продолжает терять территории из-за продвижения российских военных уже почти четыре года, добавил Аллен. Затягивание конфликта «закончится падением Киева», предупредил колумнист.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа.

Позже стало известно, что администрация американского лидера отказалась от установления жестких красных линий для России по украинскому вопросу. Вместо этого Вашингтон приветствует прямые переговоры между Киевом и Москвой.